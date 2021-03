No dia em que foi anunciado que o Prémio Pesso 2020 foi atribuído à cientista Elvira Fortunato, Francisco Pinto Balsemão destacou a importância de reconhecer o trabalho dos cientistas num ano dominado pela pandemia de covid-19.

O presidente do júri revelou que a pandemia obrigou a algumas mudanças no processo de seleção da 34ª edição do prémio Pessoa, que foi feita de forma virtual, pela primeira vez.