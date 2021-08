PSD defende que decisão sobre fim do uso da máscara "não é exclusivamente do foro político"

O PSD quer ouvir com urgência os peritos da Direção-Geral da Saúde sobre o fim do uso da máscara na rua. Num requerimento divulgado este sábado, o grupo parlamentar do PSD sustenta que a decisão sobre a manutenção ou fim do uso de máscara "não é exclusivamente do foro político, uma vez que pode ter consequências para a saúde pública, pelo que deve ser tomada com sustentação científica".

Feito o requerimento, o PSD considera que "é de extrema importância que esta audição ocorra antes de dia 12 de setembro, data em que deixa de estar em vigor a lei que obriga ao uso de máscaras".

A lei diz que, até 12 de setembro, é obrigatório usar máscara na via pública sempre que o distanciamento não esteja garantido. O fim do uso da máscara não depende dos especialistas, avisou a ministra Mariana Vieira da Silva no último Conselho de Ministros.

"Essa é uma decisão da Assembleia da República que deve ser tomada na AR. É esse o espaço em que se deve decidir sobre uma medida com tão forte impacto nos direitos, liberdades e garantias.", esclareceu.

Mas o PSD pensa de forma diferente e quer ouvir o grupo de epidemiologistas da DGS. Os sociais-democratas já tinham pedido ao Governo para que agendasse uma nova reunião no Infarmed. O pedido foi recusado com a justificação de que os especialistas já se tinham pronunciado sobre o assunto.