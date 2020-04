Sete dias do nosso mundo

Do dia para a noite, a forma como trabalhamos mudou. E a SIC não é excepção.

Mudámos a nossa forma de trabalhar, de interagir e de comunicar.

Também nós trabalhamos com um plano de contingência, com uma redação dividida e uma "redação" em teletrabalho.

Sete dias separam-nos. Sete dias em trabalho, sete dias em isolamento.

Mas é assim que continuamos a desempenhar a nossa missão - a de informar, esclarecer e escrutinar.

Hoje, esta esquipa termina uma semana de trabalho. Amanhã, outra estará aqui para continuar a levar até si, o que se passa no país e no mundo.

Mas não poderíamos ir para o nosso isolamento, sem lhe mostrar como tem sido o nosso dia-a-dia.

Voltamos daqui a sete dias.

Mantenha-se seguro. Fique em casa, com a SIC e a SIC Notícias.

Vai ficar tudo bem.

Até já.