Na rubrica “Guerra Fria”, José Milhazes e Nuno Rogeiro analisaram a declaração de um dirigente comunista na Rússia, as acusações do Kremlin contra o chefe da diplomacia europeia, as ameaças do antigo Presidente da Rússia Dmitri Medvedev sobre uma guerra global, e a alegada divulgação pelos EUA a Kiev de dados sobre alvos.