Guerra Fria: bloggers russos vs Kremlin “vestem” porta-voz da Defesa de palhaço

Na rubrica "Guerra Fria", José Milhazes e Nuno Rogeiro olham para os últimos desenvolvimentos da guerra na Ucrânia e analisam o que se passa na Rússia.

Aliada à guerra está a propaganda lançada pelo país invasor. Agora o Kremlin enfrentou uma "retaliação" do ataque a Makiiva, com bloggers a “vestirem” o porta-voz do Ministério da Defesa russo de palhaço.

Um ataque russo ao porto fluvial de Ochakiv deixou uma criança de dois anos morta. Um míssil hipersónico terá sido usado para destruir o maior depósito de munições da II Guerra Mundial, explica Nuno Rogeiro.

Em cima da mesa esteve o relatório avançado pelos serviços secretos ucranianos com uma estimativa dos equipamentos e materiais militares que a Rússia está a usar no terreno de guerra.

José Milhazes analisa a missa do galo deste ano, que considera ter sido "verdadeiramente original", com Putin a assistir à cerimónia sozinho.

A Rússia rejeita divulgar a lista de soldados mortos em Makiivka e uma propagandista russa descreve as “dificuldades” vividas na Alemanha e Grã-Bretanha, com as mulheres como principal foco.

Para além disso, o espaço de opinião ainda contou com uma mensagem de agradecimento aos voluntários portugueses, com referência ainda aos países e pessoas e contribuíram em ajudas para a Ucrânia.