Sexta-feira negra para a Amazon. Funcionários da empresa em greve na Black Friday 

Na Europa, a Black Friday está a ter um impacto diferente do resto do mundo. Vários ativistas estão contra o consumo exagerado e por essa razão, estão em protesto na capital espanhola. Na Alemanha, os trabalhadores da Amazon estão em greve, num dos dias mais importantes de vendas para as lojas.

A empresa tem sido criticada por causa das pressões sobre os trabalhadores, durante estas campanhas. Em França os funcionários da Amazon bloquearam a sede da empresa.

Black Friday ou Sexta-Feira Negra. Como tudo começou

Veja o vídeo: