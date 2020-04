Covid-19: África do Sul é o país mais afetado do continente africano

Em África, o coronavírus já infetou mais de 35 mil pessoas e já fez 1.500 vítimas mortais. A Organização Mundial de Saúde está muito preocupada com o território, onde a pobreza extrema e a falta de condições de higiene podem ser um rastilho para que a Covid-19 alastre.

Um alto funcionário do Ministério do Interior morreu infetado na Guiné Bissau e ontem soube-se que o primeiro-ministro guineense Baciro Djá também testou positivo. Os membros do Governo estão todos num hotel a fazer testes.

A África do Sul é o país mais afetado do continente, com mais de 4.700 casos positivos e 90 mortos.