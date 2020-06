Um desabafo de um carioca de quem o filho morreu vítima do novo coronavírus

Um pai que perdeu o filho para a Covid-19 desabafa em plena Copacabana, enquanto volta a colocar no sítio as cruzes da manifestação feita para lembrar os mais de 41 mil mortos pelo vírus no Brasil.

Tinham acabado de ser derrubadas por um homem que passava pelo local, que nega a gravidade da pandemia.