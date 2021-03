Covid-19. Reino Unido vacina mais de 873 mil pessoas num dia e bate recorde

O mundo está a lidar com a pandemia a diferentes velocidades. Há países a apertar medidas, outros a relaxar. Todos depositam esperança no processo de vacinação contra a covid-19.

O Reino Unido conseguiu este sábado um recorde com mais de 873 mil vacinas administradas num só dia. Uma boa notícia para a imunidade de grupo. Por outro lado, o ministro britânico da Defesa desaconselhou a marcação de viagens, que alguns achavam que já seriam possíveis em maio.

É o possível aumento de infeções que motiva as medidas restritivas que ainda se mantêm. Na capital de Inglaterra continuam os protestos contra limitação de liberdades.

Em França o mês começou com aperto da distância social, mas a lista de exceções no novo confinamento é tão vasta que o fim de semana de sol foi na rua.

Nos Estados Unidos, a "spring break" – umas férias a que os estudantes norte-americanos têm no início da primavera – é um momento para respirar mas com restrições. Este ano, em Miami, vai haver recolher obrigatório às 20:00 e acabaram-se as festas.

No Brasil há dezenas de festas ilegais para contornar o confinamento. A polícia de S. Paulo tem uma força especial só para prevenir a aglomeração de jovens.