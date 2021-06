O Chef de Cozinha, Vítor Sobral, afirmou esta quinta-feira, na SIC Notícias, que as empresas precisam de apoio para conseguirem sobreviver.

O empresário da resturação considera que as novas restrições são uma injustiça para com quem cumpre todas as regras.

Os concelhos de Lisboa e Albufeira recuam no desconfinamento e, juntamente com Sesimbra, são os três concelhos em risco muito elevado. Por esse motivo, os horários da restauração voltam a ser encurtados ao fim de semana.