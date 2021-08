Portugal disponível para acolher refugiados afegãos

Portugal está disponível para acolher refugiados afegãos, garantiu o ministro da Defesa, João Gomes Cravinho.

O número de refugiados a receber em Portugal ainda está a ser avaliado: "Aquilo que será o nosso apoio é a disponibilidade para recebermos afegãos, famílias afegãs que tenham necessidade de sair do país devido ao seu trabalho feito com a União Europeia ou com a NATO", disse Gomes Cravinho.

As contas das Nações Unidas apontam para mais de 550 mil deslocados.

"Nós não podemos acolher toda a gente, aliás, a realidade demonstra que a maioria das pessoas (...) ficam nos países vizinhos, sendo que apenas 16% sai para a Europa. (...) Eu acredito que a solução seja híbrida, apoiar os países vizinhos que são quem mais irá acolher, (...) mas também simultaneamente acolher quem vem", explica Carmo Belford, da Plataforma de Apoio aos Refugiados.

Quem trabalha no terreno no Afeganistão conta que os acontecimentos do últimos dias não foram propropriamente uma surpresa: "Foi com bastante naturalidade que nós vimos tudo isto a acontecer e a velocidade a que isto estava a acontecer", diz Bruno Neto, trabalhador humanitário na organização InterSOS no Afeganistão.

Sem a estabilidade politica assegurada a ajuda internacional começa a chegar. Portugal já se prontificou e a Câmara Municipal de Lisboa já manifestou disponibilidade "logística e financeira" para receber refugiados afegãos, no âmbito da operação da União Europeia e da NATO para proteger cidadãos no Afeganistão.

Veja também: