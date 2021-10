Alguns setores económicos, como a hotelaria e a restauração, estão com problemas de falta de mão-de-obra. Há quem queira contratar e não encontre resposta no mercado de trabalho.

A imigração sobretudo de brasileiros tem ajudado os setores hoteleiro e da restauração, mas é insuficiente para as necessidades.

Também na construção faltam pedreiros, ladrilhadores e carpinteiros. A área foi a segunda com mais vagas disponíveis no Instituto do Emprego e Formação Profissional, segundo o relatório de agosto.

Esta é uma retoma longe de estar sobre rodas para vários setores, incluindo o dos transportes rodoviários devido às dificuldades em contratar. Mesmo quem conseguiu escapar até agora, não descarta em Portugal um cenário futuro como o do Reino Unido, onde faltaram produtos nos supermercados e combustíveis.

O problema não é novo numa profissão que, especialmente no serviço internacional, obriga a longas temporadas longe da família.