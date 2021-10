Covid-19: Sidney reabre para turistas vacinados a 1 de novembro

A Austrália assiste a uma aceleração do processo de vacinação. Nova Gales do Sul acaba de cumprir a meta de 80% da população com pelo menos uma dose e reabre para turistas vacinados dentro de duas semanas, a 1 de novembro.

No início de novembro, também os EUA deverão abrir as fronteiras terrestres com o México e o Canadá aos viajantes vacinados. Apesar de enfrentar alguma resistência à vacinação, a administração Biden está certa de que o país está no bom caminho.

Em Itália, cresce a contestação ao passe sanitário. O dia ficou já marcado por bloqueios de portos e por manifestações contra a medida.

Os trabalhadores do setor privado ou público só podem trabalhar com prova de vacina contra a covid-19, teste negativo ou de recuperação da doença.

Em França, para quebrar resistências à vacinação e aumentar a taxa de imunização, o executivo de Emmanuel Macron tomou outra decisão:

todos os adultos não vacinados terão que pagar pela realização de testes.