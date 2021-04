Os parceiros do Janela de Esperança

A SIC Esperança é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, de utilidade pública, transversal a todas as empresas do grupo Impresa, cujo principal objetivo é o de sensibilizar a sociedade civil para os problemas sociais existentes em Portugal, trabalhando em parceria com empresas e Instituições no desenvolvimento de projetos de cariz social, com vista a contribuir para a minimização desses problemas.

Enquanto braço da responsabilidade social de um grupo de comunicação social, a SIC Esperança tem como objetivo construir uma sociedade mais justa e menos desigual e envolver o maior número de pessoas nessa dinâmica. Na execução desse desiderato, a SIC Esperança procura tratar os temas sociais de forma positiva, tendo em vista a melhoria da qualidade de vida das pessoas visadas e otimizando os recursos disponíveis do grupo.

Em 17 anos de existência a SIC Esperança trabalhou com 3.396 IPSS, apoiou 534 projetos, trabalhou em parceria com 396 empresas, angariou 10.143.224,93€ e beneficiou mais de 570.000 pessoas.