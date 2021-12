800 mil euros para combater a pobreza infantil

Para romper o círculo da pobreza, sobretudo entre as crianças e adolescentes, foi lançada a 3.ª edição do Prémio Infância do BPI Fundação ‘la Caixa’ que distinguiu 27 iniciativas sociais a desenvolver, ao longo do próximo ano, em sete distritos de Portugal continental e dos Açores.

O objetivo desses projetos consiste em dar respostas em áreas tão diversas como socioeducativas, de acesso a bens e serviços básicos, como alimentação ou higiene, desenvolvimento de competências parentais, apoio à primeira infância e apoio sociosanitário para a melhoria da qualidade de vida de crianças com doenças crónicas.

Cada candidatura vencedora recebeu cerca de 29 mil euros. Entre as várias iniciativas, contam-se projetos para a promoção da saúde oral ou de alimentação saudável, combate ao abandono escolar, apoio à parentalidade, promoção das artes circenses e de práticas desportivas terapêuticas, lúdicas ou pedagógicas.

Criado em 2019, o Prémio Infância apoia o trabalho desenvolvido no terceiro setor com o financiamento de projetos que contribuem para promover o “desenvolvimento integral e o processo de inclusão social de crianças e jovens” em condições de maior fragilidade.

Em três edições, este Prémio já atribuiu cerca de 2,3 milhões de euros a 82 projetos, beneficiando mais de 16 500 crianças e jovens.

Este é um dos cinco Prémios BPI Fundação ‘la Caixa’ que em 32 edições, desde 2010, já concederam, no total, 22 milhões de euros a 767 projetos vocacionados para a melhoria da qualidade de vida de pessoas em situação de vulnerabilidade social.