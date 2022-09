Câmara de Braga e Fundação la Caixa apoiam crianças em situação de vulnerabilidade

A Câmara de Braga assina esta terça-feira um protocolo com a Fundação La Caixa, no âmbito do programa ‘Proinfância’ que visa sobretudo apoiar crianças e jovens em situação de pobreza económica e vulnerabilidade social.

Com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento integral de crianças e jovens, através de ações socioeducativas visando o seu desenvolvimento integral, a Proinfância possibilita o acesso a várias oportunidades educativas. Desta forma, pretende quebrar o círculo hereditário da pobreza e o risco de exclusão social de que são alvo tantas crianças.



Para atingir estes objetivos, este programa promove um modelo de ação dirigido às áreas social, educativa, psicológica e de saúde das famílias que nele participam.



Criado em 2007, o ‘Proinfância’ está atualmente implementado em Portugal e Espanha, em locais onde se concentra a pobreza infantil. Mais de 400 entidades sociais atuam em rede e em coordenação com entidades públicas, e já apoiam jovens e famílias em mais de 134 municípios.

No total, desde o seu início, o programa já apoiou mais de 345 mil crianças e jovens.