Programa abem: Medicamentos gratuitos para quem não pode pagá-los

Com o aumento do custo de vida há cada vez mais pessoas com dificuldade de comprar medicamentos cujos custos de produção também têm agravado.

Para dar resposta a este problema que afeta gravemente muitos milhares de portugueses, a Associação Dignitude, criada em 2015, lançou o “Programa abem: Rede Solidária do Medicamento” com o objetivo de garantir o acesso gratuito e com dignidade aos medicamentos prescritos e comparticipados a quem não os consegue pagar.

Mais de 30 mil pessoas em todo o país, já beneficiaram deste programa apoiado pela Portugal Inovação Social, através de Fundos da União Europeia. “Desde o seu lançamento, já transformámos a vida de mais de 30.000 pessoas, que hoje conseguem controlar as suas doenças e viver com mais qualidade. O Programa abem: está presente em todo o país, sendo nosso objetivo ajudarmos cada vez mais pessoas. Contudo, isso só será possível com o apoio de toda a sociedade civil!”, sublinha Maria João Toscano, diretora-executiva da Dignitude. Instituição particular de solidariedade social, a associação trabalha para o desenvolvimento de programas solidários de impacto social, com vista à promoção da qualidade de vida dos portugueses.

Através deste programa, é atribuída a percentagem que o Estado não paga nos medicamentos comparticipados e prescritos pelo Sistema Nacional de Saúde (SNS).

Para ser beneficiário, primeiro é preciso ser referenciado pelas entidades locais. Depois ser-lhe-á atribuído um cartão para obter os medicamentos, de forma gratuita, nas farmácias aderentes.

A abem, Rede Solidária do Medicamento, conta atualmente com 202 entidades parceiras locais, mais de mil e cem farmácias e dezenas de empresas doadoras e de cidadãos solidários, promovendo a cidadania participativa e reforçando os laços intracomunitários.