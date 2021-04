Música para humanizar os hospitais

Durante algumas horas, uma ou duas vezes por semana, um grupo de músicos distribui-se, dois a dois, por vários hospitais e instituições. Utilizam um repertório variado e diversos tipos de instrumentos para comunicar com doentes e seus familiares, bem como os profissionais de saúde. Numa linguagem musical, vão contribuindo para a humanização dos serviços de saúde.

Os músicos fazem parte do projeto “Música nos Hospitais” iniciado em 2002, com o objetivo de “humanizar contextos de cuidados de Saúde”, explica Ana Paula Góis, coordenadora de projetos da associação com o mesmo nome, violoncelista e mestre em Psicologia Comunitária.

A ideia surgiu a propósito de uma conferência do professor Victor Flusser, da Universidade de Marc Bloch (Estrasburgo), numa reunião do Instituto de Apoio à Criança.

“Humanizar os espaços nas instituições de saúde, melhorar a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas (utentes, acompanhantes e profissionais), bem como o ambiente sonoro e utilizar a música como mediadora das relações humanas” foram os grandes objetivos definidos para este projeto. A estes, se acrescentava a ideia de “possibilitar ruturas na rotina institucional”, criando “tempos e espaços de criatividade e interação artística” e estabelecendo “uma comunicação harmónica e partilha construtiva de emoções”, adianta Ana Paula Góis.

Dezanove anos depois, músicos profissionais com formação para intervir em contextos ligados aos cuidados de saúde, prosseguem a missão de “levar a música aos serviços pediátricos nos hospitais, instituições de idosos, Unidades de Cuidados Paliativos e Continuados e instituições de Acolhimento Temporário”.

Atualmente, 20 músicos, instrumentistas ou cantores, são recebidos no Instituto Português de Oncologia (IPO-Lisboa), no Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão, na Unidade de Cuidados Continuados Integrados Maria José Nogueira Pinto, na Unidade de Cuidados Continuados Integrados São Roque e no Lar Granja Luís Rodrigues. Na Póvoa de Varzim, tocam na Unidade de Cuidados Paliativos We Care.

Para manter este trabalho de intervenção musical junto de quem está doente e só, a associação tem contado com o apoio de várias instituições: as fundações La Caixa-BPI, D. Pedro IV e GDA, a Apifarma, as Misericórdia de Lisboa e de Almada, o Hard Rock Café de Lisboa e Porto, a Altice, a Unilab, Vieira de Almeida, IPO Lisboa, We Care, APEG Saude, APDH, Arte Sonora, United Creative e a Escola Superior de Educação de Lisboa.