Arte na cozinha como meio terapêutico no Hospital de Santarém

Todas as semanas, o chefe Rodrigo Castelo deixa por várias horas a cozinha do seu restaurante em Santarém para passar algumas horas à volta dos tachos e de um grupo de doentes acompanhados pelos médicos do Departamento de Psiquiatria e Doença Mental do Hospital.

Logo pela manhã, o grupo planeia a refeição (no caso uma sopa de legumes), cortam-se os produtos (oferecidos por fornecedores locais), e seguem-se ao pormenor as orientações do chefe Rodrigo Castelo.

À hora do almoço, a sopa, feita num panelão, está pronta a servir. Muitos dos comensais habituais são funcionários do hospital.

Está provado que estas iniciativas (a arte na cozinha, as oficinas de pintura, a reabilitação de móveis, as atividades informáticas - existentes na mesma ala do Departamento do Psiquiatria), constituem um excelente meio terapêutico.

Os resultados de um estudo desenvolvido com 24 participantes no projeto são francamente positivos.

Alguns doentes arranjaram emprego e todos revelaram melhorias a nível da confiança, autoestima e do estigma da saúde mental.

O projeto, da Associação R.INseRIR - "Oficinas para Todos e para cada um”da Associação R.InseRir, a que o hospital a autarquia e outros parceiros se associaram sem hesitar, recebe pessoas com doença mental grave, doença bipolar ou esquizofrenia.

Os alunos aprendem a planear a refeição, a organizar os produtos e a evitar os desperdícios. Desenvolvem-se afinal competências e potencia-se a autonomia necessária ao dia a dia dos doentes... Além do convívio, o grupo ganha autoestima e motivação.

Ganham os doentes e ganham também os profissionais e os voluntários que se juntam ao projeto, como é o chefe Rodrigo Castelo: “É um trabalho extremamente gratificante. Aprendo mais eu com os doentes do que eles comigo”.