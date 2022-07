Combater os estigmas e promover a cultura participativa através da arte

Com o objetivo de proporcionar a pessoas com doença mental experiências artísticas através do desenho, esta iniciativa processa-se em duas etapas: primeiro, em contexto hospitalar, depois com a exposição, análise e partilha do trabalho dos participantes. Os objetivos são combater o estigma em relação à doença mental e levar práticas inovadoras e de bem-estar às unidades psiquiátricas.

A este, juntam-se projetos artísticos dirigidos a pessoas infetadas com VIH+, jovens que cumprem medidas tutelares educativas e frequentam escola de segunda oportunidade que são a grande novidade desta nova edição do PARTIS & Art for Change.

Os projetos com jovens NEET – nem em educação, formação ou trabalho –, com comunidades ciganas e com reclusos destacam-se dos públicos já habituais nas edições anteriores.

No total são 16 novos projetos de arte participativa que se vão desenvolver em todo o país, a partir de setembro, com o financiamento de um milhão de euros das fundações Gulbenkian e ‘La Caixa’.

Estes projetos marcam também a diferença por se realizarem, pela primeira vez, em regiões como Terras de Bouro, Montalegre, Vieira do Minho, São João da Madeira, Vila Nova de Famalicão, Elvas e Lagos, e não apenas em Lisboa e Porto.

Juntando-se aos 16 projetos selecionados na primeira edição PARTIS & Art for Change, que decorrem desde janeiro do ano passado, os agora vencedores vão distribuir-se por diferentes áreas, como o teatro, a música, a dança, o circo, a rádio, as artes visuais ou o vídeo. Os processos criativos com uma duração de 24 a 36 meses, reúnem artistas profissionais e não profissionais numa aprendizagem que contribui para reforçar o sentimento de identidade e de pertença de várias comunidades e culturas.

A iniciativa PARTIS & Art for Change foi lançada em janeiro de 2020 pela Fundação Calouste Gulbenkian e pela Fundação ”la Caixa” com o objetivo de promover o papel cívico da arte e da cultura participativas enquanto impulsionadoras de mudança e de transformação social.

Entre as entidades promotoras, 14 estreiam-se no nesta iniciativa, nomeadamente a Cooperativa Árvore (Porto), a P28 Manicómio (Lisboa), a Companhia Erva Daninha (Porto e Gondomar), a Associação cultural UMCOLETIVO (Elvas), o Instituto Nacional de Artes do Circo (V.N.Famalicão) ou a Associação cultural Rural Vivo (Gerês), entre outras.