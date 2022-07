Lungo Drom, uma ideia para criar um museu nómada e valorizar a população cigana

Neste âmbito, um grupo de crianças e jovens de etnia cigana trabalham com artistas em Elvas, promovendo a autoestima e a valorização da cultura da população cigana.

O termo Lungo Drom, que significa “longa viagem” no idioma dos povos nómadas, serviu de inspiração para desenvolver atividades diretas com crianças e jovens de etnia cigana que frequentam a Escola Básica de Vila Boim, desafio que foi alargado aos respetivos agregados familiares.

A partir da história de vida de um aluno e da sua família, artistas convidados vão criar peças que levam a uma reflexão alargada e profunda sobre a definição de cigano e sobre os preconceitos que lhe são associados.

O trabalho de conceção deste Museu Nómada, desenvolvido ao longo de 28 meses, finalizará com a sua entrega ao Museu de Arqueologia e Etnografia de Elvas (MAEE), podendo depois abrir as suas portas às visitas do público.