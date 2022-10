Coro “Voz Terra”, um embaixador da música de Cabo Verde

Além de cabo-verdianos e de seus descendentes, o coro integra portugueses apreciadores da música e da cultura do arquipélago, a maioria reformados de diferentes origens sociais e profissões.

Há três anos que todas as quintas-feiras se encontram para ensaiar um extenso e variado repertório, sob a direção da guitarrista e antiga professora de música, Heloisa Monteiro. Filha do reputado compositor das ilhas, Jorge Monteiro (Jotamonte) decidiu formar um coro, concretizando “um projeto de vida”. Sem apoios, mas com “muito amor `música”.

O principal objetivo é a “divulgação da música de Cabo Verde: a morna – que já é Património Imaterial da Humanidade - a coladeira, o funaná ou a mazurca.”

Antigo engenheiro agrário, Luis Tomar, de 74 anos, refere o “grande prazer” de cantar música da sua terra mas também o “convívio agradável” que o encontro proporciona.

Aos 84 anos, Abílio Alves, médico, é outro dos elementos do coro composto por 22 pessoas. “Em termos culturais é muito interessante, conhecemos novos temas musicais e além disso, é um pretexto para sair de casa e estar com amigos.”

Integra também portugueses que também cantam noutros coros, como Susana Ribeiro, também médica, Herlandina Ribeiro, que foi secretária de direção, António Borges, antigo professor e Teresa Noronha, antropóloga, fortes apreciadores da música de Cabo Verde.

Para muitas destas pessoas, o coro é uma “lufada de ar fresco” na rotina do dia a dia, “uma forma de combater a solidão” e de “enriquecimento pessoal através da música e da cultura”.

A poesia, além da música

A par da música, o coro tem também divulgado a obra dos mais importantes poetas das ilhas, através de roteiros poético musicais organizados pela escritora luso-angolana, Regina Correia.

Juntam-se às vozes do coro, um grupo de conhecidos músicos cabo-verdianos: Abílio Lima (Bilocas), António Lima (Tonecas), Djone Santos e Blymundo Lopes, a maioria também na reforma.

O “Voz Terra” já atuou publicamente em várias ocasiões, no âmbito de diversos eventos. Mas só no fim de semana passado apresentou o seu primeiro espetáculo, com sala cheia, no Centro Cultural de Carnide. Uma noite que contou com a participação de conhecidos músicos e cantores (Armando Tito, Carla Correia, Charlie Mourão, Luísa Amaro, Maria Alice, Sofia Carvalho e Zenaida Chantre) e com uma surpresa protagonizada pela solista do coro, Nanny Lima. Caraterizada e vestida como Cesária Évora, interpretou um dos seus conhecidos temas para um público que a aplaudiu de pé.