Gen10s promove igualdade de oportunidades digitais nas escolas portuguesas

Esta é uma das escolas do país onde o projeto foi implementado. Com o objetivo de ensinar programação scratch a crianças, promovendo a igualdade de oportunidades na área digital e reduzindo barreiras socioeconómicas e de género, o Programa Gen10s foi implementado em 2017, em Portugal, pela SIC Esperança. Os bons resultados obtidos em Espanha onde o Gen10s começou a ser desenvolvido em 2015 pela Google que se associou à Associação espanhola, Ayuda en Acción, foram fonte inspiradora para iniciar nas escolas portuguesas a formação em programação scratch. Constituindo uma linguagem de programação visual, este aplicativo possibilita a criação de estórias interativas, jogos e animações bem como partilha de criações na internet.

O scratch destina-se, sobretudo a jovens entre os 8 e os 16 anos de idade, mas pode ser usado por pessoas com todas as idades. Atualmente é utilizado em mais de 150 diferentes países e está disponível em mais de 40 línguas.

A Escola Básica Pedro Nunes envolveu-se neste projeto, no ano letivo de 2019-2020, sendo esta a 3.ª edição.

Teresa Santos, responsável pela sua implementação nesta escola de Alcácer do Sal refere as vantagens educacionais deste programa “que se materializam no desenvolvimento de uma panóplia de competências prescritas quer no perfil do aluno para o século XXI, quer nas aprendizagens essenciais das diferentes disciplinas”, promovendo a igualdade de oportunidades na área digital e contribuindo para criar uma nova perceção de tecnologia nas crianças, mostrando-lhes que além de consumi-la, elas podem também usá-la de forma a participarem de forma mais ativa na sociedade.

Inovar processos de aprendizagem

O programa Gen10s tem simultaneamente o objetivo de formar professores para “práticas educativas inovadoras” através de ferramentas digitais, como frisa Teresa Santos, bem como “incentivar a sua integração na lecionação de diferentes áreas curriculares.”

“Promover índices mais elevados de sucesso escolar e educativo e criar condições de sustentabilidade para a inclusão de atividades sistemáticas ao nível da programação neste contexto escolar”, são outros objetivos mencionados por Teresa Santos.

Na sua perspetiva, “a introdução do desenvolvimento de competências digitais incorporando o domínio das tecnologias no currículo escolar, é fulcral para inovar os processos de ensino e aprendizagem, sobretudo ao nível da implementação de metodologias ativas que apelem ao desenvolvimento do pensamento computacional, não como um fim em si mesmo, mas enquanto estratégia usada para desenhar soluções e resolver problemas de forma criativa e eficaz tendo a tecnologia como base.”

Na Escola Pedro Nunes, o projeto Gen10s desenvolve-se em “duas fases iniciais, que correspondem a quatro sessões de 100 minutos dinamizadas por um formador externo, sendo que a 3.ª fase decorre sem a sua presença, e destina-se à realização autónoma dos projetos concebidos pelos alunos”, explica Teresa Santos. ”O projeto culmina com uma sessão para o esclarecimento de dúvidas e outra para a apresentação dos trabalhos, propriamente ditos.”

Através do já Gen10s já foi possível ensinar programação scratch a mais de 11 mil alunos portugueses dos 5º e 6º anos.