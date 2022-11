Mapa de Alerta previne Insucesso Escolar e ganha Data for Change

Facebook

Whatsapp

Twitter

Linkedin

Mail



Um ‘software’ de combate ao insucesso escolar, o Mapa de Alerta Precoce do Insucesso Escolar (MAPIE), permitiu melhorar o sistema de alerta precoce de alunos em risco em 60%. Este projeto venceu a terceira edição do Data for Change 2021, programa que integra a “Iniciativa para a Equidade Social”, uma parceria entre a Fundação “la Caixa”, o BPI e a Nova School of Business & Economics (Nova SBE).