Candidaturas abertas para as bolsas "Novos Talentos" da Gulbenkian

O objetivo destas bolsas atribuídas pela Fundação Gulbenkian é ajudar a promover o talento desses alunos e o seu interesse pela investigação.

Para se candidatarem, os têm de estar inscritos no ano letivo 2022-2023, no 2.º, 3.º ou 4.º ano de cursos de licenciatura ou de mestrado integrado ou no 1.º ano de cursos de mestrado, numa instituição de ensino superior portuguesa. Além disso, a média das classificações das disciplinas realizadas no ensino superior, até ao momento da candidatura, tem de ser igual ou superior a 17 valores.

Este ano, as áreas apoiadas são as de Biologia, Física, Matemática, Química, Humanidades e Ciências Sociais.

O valor da cada bolsa anual é calculado da seguinte forma: Apoio no valor 1000 euros para a continuação dos estudos, prevendo o pagamento de propinas, bem como o estímulo à investigação; Apoio de 1500 euros para atividades de enriquecimento de talento como cursos de formação avançada ou participação em conferências e escolas de verão; estágios, cursos de línguas, aquisição de livros e material de laboratório, entre outros; Apoio até 3000 euros para candidatos que apresentem um valor anual de rendimento per capita do agregado familiar inferior a 12 000 euros. Neste caso, os candidatos têm obrigatoriamente de apresentar comprovativo de candidatura à bolsa de ação social da Direção Geral do Ensino Superior no ano letivo 2022-2023.

A candidatura é feita através da submissão de um formulário online, no website.

A cada candidato aceite é atribuído um mentor da Rede de Bolseiros, além de sessões de networking com novos e antigos bolseiros Gulbenkian com os quais poderão trocar ideias e experiências.