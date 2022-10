Investigadora nigeriana estuda coerção na Saúde Mental

Participar no projeto para promover os Direitos Humanos das Pessoas com Problemas de Saúde Mental em Portugal, reforça em Deborah a convicção de como é importante respeitar esses direitos fundamentais e como a coerção os “derrota e nega.”

Até 2023 vai mapear a organização do sistema de saúde mental português sob a supervisão do psiquiatra José Caldas de Almeida e investigar os principais motivos da coerção nos cuidados prestados às pessoas que sofrem de doença mental.

A nigeriana Deborah Aluh escolheu Portugal para estudar esta questão, no âmbito do seu doutoramento. Concretamente, o Instituto de Saúde Mental Global (ISMG), em Lisboa.

Sob a supervisão e em conjunto com o psiquiatra José Caldas de Almeida, Deborah Aluh, está atualmente envolvida num estudo que visa recolher um conjunto de informações, como legislação de saúde mental, políticas e características dos serviços dos países da UE, bem como o nível de medidas coercivas empregadas. Portugal, que faz parte do estudo-piloto, será um dos primeiros países a responder ao inquérito.

Ela desenvolve atualmente as suas pesquisas em alguns serviços de saúde mental de Lisboa, Porto e Beja, incluindo o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E., o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, E.P.E., o Serviço de Psiquiatria do Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, E.P.E., o Centro Hospitalar de Lisboa Norte EPE, e o Serviço de Psiquiatria do Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja.

Se a nova legislação portuguesa de saúde mental, atualmente em debate público for implementada, poderá contribuir para reduzir os internamentos compulsivos e outras formas de coerção e, por outro lado, o estigma em relação à saúde mental, considera a investigadora.

Uma dessas medidas consiste no registo de declarações destes doentes “indicando qual tratamento que desejam (e não desejam) se a sua situação se tornar mais grave”. Esta tomada de decisão apoiada permite que as vontades e preferências das pessoas sejam respeitadas.

Em Portugal, “a coerção nos cuidados de saúde mental existe como em todos os outros países do mundo”, diz a investigadora. “Pode envolver internamento compulsivos, uso de contenção física e mecânica, contenção química e medicamentos forçados.”

A falta de recursos e o risco das recaídas

Para a investigadora, o principal problema em Portugal, relaciona-se com a insuficiência de recursos humanos, sobretudo de enfermeiros especializados em saúde mental, psicólogos clínicos e terapeutas ocupacionais.

Acrescem os problemas decorrentes da falta de espaço físico e de áreas de lazer nos serviços de saúde mental, “que tornam os internamentos” experiências muito desagradáveis para os pacientes. Outro problema importante referido por Deborah Aluh prende-se com a situação de grande parte das pessoas, após a alta hospitalar. “Sem emprego e sem continuidade de cuidados, o risco de recaída e de novo internamento é alto, especialmente para as pessoas com problemas mais graves.”

Para fazer face a estes problemas é imprescindível “a colaboração entre os diferentes setores da saúde mental”, considera a investigadora. Nesse âmbito, está em curso um projeto de investigação do Instituto de Saúde Mental Global de Lisboa que visa apoiar essas pessoas após a alta.

Apesar de considerar que, em teoria, a organização do sistema de saúde mental no país “é muito boa” e de elogiar o facto de ser gratuito, Deborah Aluh sublinha que “há muito espaço para melhorias.”

Desde que Portugal começou a reformar o seu sistema de saúde mental em 1998, desenvolvendo um “excelente plano de saúde mental”, este ainda não foi totalmente implementado, nota a investigadora, apontando as dificuldades levantadas pela burocracia que contribuem para dificultar o acesso à saúde mental.

“Pessoas com problemas de saúde mental que não são vistas regularmente, têm maior probabilidade de se apresentar nas emergências em estado grave. E se isso acontecer com frequência e com muitos pacientes, a equipa da emergência é sobrecarregada e a probabilidade de usar a coerção aumenta”, diz a investigadora.

Deborah Aluh sublinha a necessidade de reduzir o estigma e de acabar com a vergonha de procurar ajuda. “Há necessidade de intervenções dirigidas a professores, pais, empregadores e populações vulneráveis.” E defende: “As ações de promoção e prevenção da saúde mental, melhores competências parentais e ambientes de apoio no trabalho, também são essenciais”.