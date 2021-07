A pandemia veio acentuar as desigualdades pré-existentes entre a população nacional. Em 2019, antes do embate da covid-19, 20% das pessoas vivia no limiar da pobreza. Dois anos depois, os dados de 2020 ainda não estão disponíveis, mas, como disse ao Expresso, Susana Peralta, “as expectativas não são boas”. A professora da Nova SBE, participou na conferência “Desigualdades em tempo de pandemia”, a primeira de um ciclo inserido na iniciativa ‘Janela da Esperança’, onde apresentou o relatório anual ‘Portugal, balanço social 2020’, elaborado a partir de dados provenientes de diversas fontes administrativas – INE, Banco de Portugal, Ministério da Educação, entre outras - que coordenou.

Deste relatório, a professora destaca a taxa do risco de pobreza que, em 2019, era de 17,2% (acima da média europeia de 16,5%), e que é ainda maior em determinados grupos da população, como os migrantes, especialmente aqueles cujo país de origem se situa fora da Europa. Neste grupo, a pobreza atinge 24,6% das pessoas, mesmo entre os que trabalham. “São maioritariamente pessoas com vínculos de trabalho temporário ou precário, os mais afetados também pela pandemia”, refere Susana Peralta. Aliás, fatores como o desemprego ou o trabalho temporário, menor escolaridade, e famílias mais numerosas ou monoparentais, agravam a possibilidade de pobreza, em todas as franjas da população. A estes junta-se ainda o fator regional que, no caso das ilhas ou do Algarve, aumenta ainda mais a probabilidade de pobreza.

Na opinião de Susana Peralta, que participou no debate que se seguiu à apresentação do estudo, “a educação é crítica para reduzir as desigualdades”. Para a professora, só as políticas de educação serão eficazes para resolver problemas de crescimento económico e as desigualdades na sociedade. António Brito Guterres recorda, contudo, que “são precisas cinco gerações para sair da pobreza”. Para esse propósito “o ensino é fulcral, não só nas populações jovens, mas também nos adultos, que precisam de upskilling [desenvolver novas aptidões] para se adaptarem às mudanças e obterem as competências pedidas pelo mercado”, acredita o investigador em estudos urbanos, presente no mesmo debate.

Um pouco mais otimista, Ricardo Reis, que participou por videoconferência nesta conversa, prefere olhar para o que pode surgir no pós-pandemia. “Há uma oportunidade de renovar o mercado de trabalho”, exemplifica. O economista reconhece que a pandemia acelerou os problemas relacionados com o emprego, salários e precaridade. Ainda assim, acredita que esta crise abre oportunidades a quem se ajustar melhor à nova realidade.

O debate foi moderado pela jornalista da SIC Notícias, Rita Neves, e contou com uma mensagem de boas-vindas de Mercedes Balsemão. “Esta é a pandemia das desigualdades”, disse. A presidente da SIC Esperança acredita que esta situação veio “desvendar todas as nossas vulnerabilidades, e as falsas esperanças com que construímos os nossos projetos e definimos as nossas prioridades”. A verdade é que os mais vulneráveis são os que mais sofrem.

Conheça outras conclusões do debate: