Amnistia Internacional mobiliza escolas portuguesas para a defesa dos Direitos Humanos

Educação para os direitos humanos para combater a discriminação

A Maratona dispõe de recursos educativos específicos e conta ainda com um concurso entre escolas, também aberto a outras entidades.

A educação para os direitos humanos “como tática fundamental para combater a discriminação” é uma das vertentes do trabalho desenvolvido pela Amnistia Internacional em Portugal. Esta ação reparte-se pelas dez Escolas Amigas dos Direitos Humanos, comunidades onde os direitos humanos “se aprendem, ensinam, praticam, respeitam, se protegem a promovem.” As Escolas Amigas “são verdadeiros viveiros de jovens ativistas pois os estudantes continuam envolvidos com a Amnistia e com o ativismo para os direitos humanos mesmo depois de sair da escola”, segundo Matia Losego.

Este trabalho é realizado com recurso a manuais, vídeos, podcasts e peças artísticas. E ainda através da Academia Amnistia destinada à formação continua de docentes, no curso “Educar para a Igualdade”, bem como da formação profissional certificada para pessoas adultas em geral, já que “a educação para os direitos humanos é um direito para toda a gente, independentemente da idade”.

“Para além do trabalho com escolas atuamos também no setor da juventude e em contextos de educação entre pares com jovens entre os 14 e os 24 anos, através do Encontro de Jovens Ativistas, a Campanha Jovem RECONHECE – A saúde mental como direito humano e o MAPA, um espaço online para jovens ativistas da Amnistia” acrescenta Losego.

Vários outros temas estão sempre presentes na agenda de trabalho da Amnistia Internacional, como a proteção da liberdade de expressão, reunião e manifestação, foco da campanha global “Protege a Liberdade”, os problemas de desigualdades sociais e económicas e a justiça climática. Os direitos de pessoas refugiadas e migrantes, da comunidade LGBTI, o combate ao bullying e as questões de igualdade de género, são outros temas habitualmente abordados.