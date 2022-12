Mais de €4,6 milhões em prémios para apoiar quem ajuda a incluir, a capacitar, a humanizar

No vídeo que acompanha este texto pode ver alguns exemplos de instituições que desenvolveram projetos graças a estes prémios.

Após a entrada do banco no grupo CaixaBank, o BPI e Fundação “la Caixa” estabeleceram um acordo de colaboração para o desenvolvimento de projetos de caráter social e cultural em Portugal. Depois de avaliados e selecionados por um júri, os projetos vencedores são devidamente acompanhados ao longo da sua execução no terreno.

Desde que foram criados, em 2010, os Prémios Capacitar, Solidário, Seniores e Infância já entregaram mais de 26 milhões de euros para a implementação de 867 projetos de inclusão social, que ajudaram mais de 185 mil pessoas. A atribuição destes prémios integra a política de solidariedade social do BPI.

Pelo valor das dotações e pelo número de beneficiados, os Prémios BPI Fundação ”la Caixa” são já uma referência no âmbito do Terceiro Setor em Portugal.

Podem concorrer instituições privadas sem fins lucrativos que apresentem projetos que promovam a melhoria da qualidade de vida e a igualdade de oportunidades, sobretudo de famílias pobres, pessoas com deficiência, crianças, jovens e idosos em situação vulnerável.

PRÉMIO CAPACITAR: APRENDER A GANHAR AUTOESTIMA E AUTONOMIA

Na praia de Carcavelos, dezenas de jovens em situação vulnerável encontram no surf a força e o equilíbrio de que precisam para outros desafios pessoais e profissionais.

No Hospital de Santarém, as artes funcionam como meio terapêutico para dezenas de adultos com problemas de saúde mental. Na oficina de desenho e de pintura do departamento de Psiquiatria e Saúde Mental, os doentes ganham autoestima e autonomia.

São apenas dois projetos distintos apoiados pelo BPI - Fundação “la Caixa”, através do Prémio Capacitar.

PRÉMIO SOLIDÁRIO: APOIAR E INCLUIR

Por todo o país, milhares de pessoas têm acesso gratuito a medicamentos comparticipados. Para isso, basta ser referenciado pelas juntas de freguesia e obter um cartão debeneficiário. Depois, é só ir a uma determinada farmácia e levantar o remédio.

O benefício é possível graças ao programa Abem, Rede Solidária do Medicamento.

Lançado pela Associação Dignitude, o projeto foi um dos vencedores do Prémio BPI Fundação “la Caixa” Solidário, em 2022.

O Prémio Solidário apoia o trabalho de entidades do Terceiro Setor com vista à inclusão social de pessoas em situação de vulnerabilidade, potenciando as suas capacidades e favorecendo a igualdade de oportunidades.

Desde que foi criado, há seis anos, o Prémio Solidário já financiou 155 iniciativas de que beneficiaram mais de 34 500 pessoas.

Integrar imigrantes e apoiar refugiados, prevenir a violência doméstica ou capacitar as prisões para facilitar a ocupação ou reinserção são objetivos de alguns dos projetos vencedores deste ano, no valor superior a 1 milhão de euros.

PROJETO HUMANIZA: “DAR VIDA AOS DIAS”

No Hospital de Faro, equipas de apoio psicossocial reforçam a resposta dada pelas entidades públicas ao nível dos cuidados paliativos. O objetivo destas equipas é aliviar a dor física, emocional e espiritual de doentes incuráveis e das famílias.

Nos últimos anos, este trabalho especializado estendeu-se a muitos hospitais de todo o país. O lema do projeto HUMANIZA, apoiado pelo BPI- Fundação “la Caixa”, é “dar vida aos dias”.

PRÉMIO INFÂNCIA: QUEBRAR O CICLO DE POBREZA E AJUDAR A CRESCER

Nas escolas de Branca e Albergaria-a-Velha mais de duas mil crianças e jovens têm aulas especiais para aprenderem a defender-se dos perigos da Internet. O projeto “Safeweb 2.0” desenvolveu-se graças ao Prémio BPI-Fundação “la Caixa” Infância.

Um grupo de professores e um psicólogo ensinam alunos, pais e agentes educativos, a navegar na Web e sobretudo a adquirir ferramentas para evitar os perigos e as dependências da rede.

Este prémio, no valor de 1,3 milhões de euros, em 2022, destina-se também a instituições que lidam com crianças e jovens que se encontram em situações vulneráveis, seja por questões de saúde, seja porque vivem em famílias disfuncionais ou com grandes dificuldades sócio económicas.

Ou seja, quebrar o ciclo de pobreza que atinge as crianças e, simultaneamente, promover o desenvolvimento na infância e da adolescência e potenciar a família como eixo da ação socioeducativa – são os desafios do Prémio. Infância.

Em 2022, este Prémio foi para o projeto “Diálogos com Pais. Acolher. Escutar. Capacitar”, da Fundação Brazelton/Gomes-Pedro para as Ciências do Bebé e da Família.

PRÉMIO SENIORES: COMBATER A SOLIDÃO EMOCIONAL E SOCIAL

Partindo do relatório “Portugal – Um Balanço Social”, cujos resultados deram um retrato dos setores da população mais vulneráveis à pobreza e exclusão social, o BPI- Fundação “la Caixa” decidiu reforçar o valor dos prémios Infância e Seniores para 1,3 milhões de euros cada um, em 2022.

O Prémio Seniores foi criado para incentivar e apoiar o desenvolvimento de iniciativas que promovam a autonomia pessoal e o bem-estar das pessoas com mais de 65 anos. A consolidação das relações interpessoais, a prevenção de situações de fragilidade e isolamento e o apoio às situações de doença, são os principais objetivos do projeto.

As candidaturas vencedoras da 10ª edição do Prémio Seniores receberam em média mais de 36 mil euros e vão apoiar mais de 5.700 seniores em situação de vulnerabilidade.

Foram distinguidos os projetos das seguintes 36 instituições: