Chuva veio para ficar e a “culpa” é do rio atmosférico

O rio atmosférico, que chegou esta quarta-feira a Portugal, traz chuva até ao final da semana. Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os próximos dias serão marcados por chuva persistente, vento forte nas regiões litorais centro e norte e baixa de temperatura.

O termo rio atmosférico é utilizado por especialistas de meteorologia para referir uma massa de ar tropical que carrega um elevado conteúdo de vapor de água. A referida massa de ar tropical chegou à Península Ibérica esta quarta-feira e irá provocar chuva persistente, acompanhada de trovoada e vento até ao final da semana.

Esta quarta-feira, 11 distritos do norte e centro interior de Portugal continental e o arquipélago do Madeira estiveram sob aviso amarelo devido à precipitação. Um alerta que se deverá manter também esta quinta-feira, nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Setúbal, Évora, Beja e Faro.

Este fenómeno meteorológico traz ainda uma descida da temperatura máxima, que se começa a sentir já a partir desta quarta-feira, “sendo acentuada em alguns locais do interior norte e centro”.

O vento forte irá atingir as regiões litorais centro e norte, com rajadas que podem chegar aos 80 quilómetros por hora. Nas terras altas, o vento prevê-se soprar forte, “com rajadas até 90 quilómetros por hora”.

A elevada precipitação associada ao vento forte são também fatores que influenciam a agitação marítima: até sexta-feira todos os distritos litorais de Portugal continental estão sob aviso amarelo. Segundo as previsões do IPMA, as ondas poderá atingir os cinco metros de altura. Ambos arquipélagos vão estar também sob aviso amarelo, com a ondulação a chegar aos sete metros nos Açores.

O rio atmosférico foi antecedido por um fluxo de ar muito húmido, que tinha chegado ao país esta terça-feira. O dia ficou marcado por chuva forte, com trovoada e vento, nas regiões norte e centro. Além da chuva, foi ainda sentida uma descida ligeira das temperaturas máximas.