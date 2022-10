Um depressão com a denominação Beatrice, que afeta Portugal continental desde a última madrugada, deverá permanecer no território até ao final de domingo com chuva, trovoada e vento forte, adiantou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

"Os efeitos desta depressão estão a ser sentidos em Portugal continental desde a madrugada de hoje dia 22, persistindo pelo menos até ao final do dia 23. Na circulação desta depressão é transportada uma massa de ar tropical, com elevado conteúdo de humidade", explica o IPMA em comunicado, explicando que o nome Beatrice foi atribuído pela Agência Estatal de Meteorologia de Espanha (AEMET).

Segundo o Instituto, prevê-se para hoje e domingo "a ocorrência de precipitação por vezes forte e persistente, que pode ser acompanhada de trovoada, e vento forte no litoral e terras altas nos dias, com rajadas que podem atingir até 80 km/h no litoral Norte e Centro, e até 95 km/h nas terras altas".

O IPMA refere ainda que se espera "também um aumento significativo da agitação marítima no litoral oeste a partir da tarde do dia 22, com ondas de sudoeste entre 4 e 5 metros, sendo esperadas ondas entre 5 e 6 metros no litoral a Norte do Cabo Mondego na madrugada e manhã do dia 23".

Rio Tejo transbordou no Terreiro do Paço

As fortes chuvas desta madrugada e manhã provocaram várias inundações no distrito de Lisboa.

A Proteção Civil e os Sapadores da capital registaram cerca de 150 ocorrências entre a meia-noite e o meio-dia.

A repórter Carolina Reis esteve na frente ribeirinha, onde o rio Tejo galgou a margem.