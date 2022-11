Ruas inundadas, estradas alagadas e o caos no trânsito. Do Marquês de Pombal, à Avenida Infante Dom Henrique, passando por São Sebastião, Sete Rios, ou até pela Segunda Circular, as imagens falam por si. De referir que foi encerrado o túnel junto à Praça José Queirós, para o escoamento de águas, disse à Lusa fonte dos bombeiros.

Num balanço nacional, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) adiantou à Lusa ter um registo de 106 ocorrências, entre as 00:00 e as 13:00 de hoje, em todo o território continental, devido à chuva.

Paulo Santos, comandante da Proteção Civil, disse que os distritos mais afetados foram os do Porto e de Aveiro, sobretudo devido a inundações em vias urbanas e quedas de árvores.

"Houve ainda o registo de uma ocorrência de um fenómeno extremo de vento, a meio da manhã, cerca das 10:50, na Marinha Grande [distrito de Leiria] , que levou à queda de várias árvores, danos em 14 veículos e uma estrutura metálica que voou e danificou linhas de alta tensão, o que levou à intervenção da E-Redes", disse Paulo Santos.

Segundo o responsável, os veículos foram afetados por detritos de destroços e quedas de árvores. Em relação à chuva forte registada ao início da tarde, Paulo Santos disse, cerca das 14:25, ainda não ser possível fazer um balanço.

Previsões confirmaram-se

Num aviso à população, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) dava conta das previsões, para terça-feira, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) que apontam para períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes, em especial no litoral e zonas montanhosas das regiões Norte e Centro, podendo acumular mais de 10 milímetros numa hora ou 30 milímetros em seis horas no Minho e Douro Litoral, entre o fim da madrugada e o meio da tarde, e que podem ser acompanhados de trovoada.

O IPMA prevê também vento de sudoeste, por vezes forte na faixa costeira, em especial a norte do Cabo Carvoeiro, e nas terras altas do Norte e Centro e agitação marítima na costa ocidental do Norte e do Centro com ondas de quatro a cinco metros de altura significativa até quarta-feira.

A Proteção Civil sugere ainda à população a adoção de comportamentos adequados, em particular nas zonas historicamente mais vulneráveis, como a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais, fixação de estruturas soltas e especial cuidado na circulação e junto de áreas arborizadas e em zonas ribeirinhas.

Segundo a ANEPC, deve ser adotada uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a possível formação de lençóis de água nas vias.