A Proteção Civil reforçou, esta quarta-feira, os avisos à população devido à chuva intensa, vento forte e agitação marítima que se vai sentir até sexta-feira à noite em todo o país, com especial incidência no centro e sul.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) fez às 20:00 uma conferência de imprensa para reforçar as recomendações à população e as medidas preventivas e de autoproteção.

Fonte da ANEPC disse que as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para um agravamento do estado do tempo e do mar até sexta-feira à noite, podendo existir uma melhoria no sábado, seguido de um agravamento no domingo.

Assim, para as próximas 48 horas, a ANEPC alerta para a previsão de chuva, por vezes forte em todo o país, mas mais intensa e frequente na região centro e sul.

Existem igualmente condições favoráveis à conjugação "severa com trovoada e fenómenos extremos nas regiões centro e sul", bem como vento do quadrante sul forte a partir da tarde de hoje nas terras altas e faixa costeira das regiões centro e sul, com rajadas até 80 km/h, segundo previsões do IPMA.

As previsões apontam ainda para agitação marítima com ondas de sudoeste de quatro a cinco metros na costa ocidental a sul do Cabo Carvoeiro, Peniche, e na costa sul do Algarve, entre o fim da tarde desta quarta-feira e o fim da tarde de sexta-feira.