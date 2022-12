Carlos Moedas reconhece que "esta é uma situação que se vive na cidade há muitos anos"

Perante a forte precipitação que atingiu a região da Grande Lisboa, o presidente da Câmara de Lisboa destaca a importância de avançar com o projeto para a construção dos túneis de drenagem. Juntamente com o Presidente da República, Carlos Moedas visitou a zona de Alcântara, uma das mais afetadas.

“Esta é uma situação que se vive na cidade há muitos anos. Por isso, esta obra estrutural que temos de fazer, um túnel que vai de Campolide até santa Apolónia, cinco quilómetros de túnel, vão permitir resolver esta situação”, afirma Carlos Moedas aos jornalistas, acrescentando que neste momento é preciso “resolver os problemas das pessoas em concreto”.

As zonas de Alcântara, Campo Grande, Campo Pequeno e a Baixa são as mais afetadas no município de Lisboa. Segundo o autarca, não há registo de vítimas mortais no concelho da capital.