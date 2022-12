Vem aí uma depressão que vai começar por atingir o sul com chuva forte

A partir de segunda-feira, há previsão de chuva persistente na região sul do país, avançou esta sexta-feira o Presidente do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA).

Em entrevista à SIC Notícias, Miguel Miranda disse que a precipitação forte se vai prolongar durante períodos significativos. É o efeito de uma depressão que está no Atlântico e que se vai deslocar para perto da Europa.