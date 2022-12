Nas próximas horas, e tendo em conta as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o estado do tempo vai agravar-se, sobretudo em seis distritos: Leiria, Lisboa, Setúbal, Santarém, Évora e Portalegre. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) apela à população para que evite alguns comportamentos de risco.

Começando por fazer um balanço da madrugada e manhã desta segunda-feira, com “124 ocorrências”, centralizadas sobretudo “nos distritos de Aveiro, Braga, Porto e Viana dos Castelo", que envolveram “346 operacionais e 141 meios”, a maioria deveu-se “a inundações e algumas quedas de árvores” e falhas elétricas.

Quanto às próximas horas, o comandante da ANEPC, André Fernandes, referiu que “tendo em conta as previsões do IPMA, mantemos até dia 15 precipitação forte e persistente, e condições favoráveis à ocorrência de trovoadas”.

Mas o destaque, prosseguiu, "vai para o final do dia de hoje, madrugada e dia de amanhã com possibilidade de ocorrência de fenómenos com alguma intensidade de vento numa faixa entre os distritos de Leiria e Setúbal, Lisboa, Santarém, Évora e Portalegre".

São esperadas rajadas de vento entre os 80 e os 120 km/hora, na região Sul. O comandante André Fernandes alertou também para “agitação marítima que mantém-se forte”, pelo que, vincou, é de “evitar a linha de costa”, nomeadamente para estacionamentos.