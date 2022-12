Condutor de carro soterrado na Amadora fala em "grande susto"

O repórter da SIC, Diogo Martins, esteve no local em que um aluimento de terras atingiu esta terça-feira um carro, junto à saída para a Nacional 117 Sintra-Amadora. Ao volante seguia Pedro, que admitiu à SIC ter vivido "um grande susto".

O condutor admitiu que foi surpreendido pelo aluimento de terras e só teve tempo de se desviar. Pedro e o passageiro do veículo não apresentaram ferimentos graves.

Segundo a Polícia de Segurança Pública (PSP), o sentido Algés-Belém do IC17 -CRIL está cortado ao trânsito, mantendo-se abertas apenas as duas vias mais à esquerda, no sentido Algés-Sacavém.