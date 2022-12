Escolas no concelho de Oeiras reabrem na quarta-feira

As escolas do concelho de Oeiras, fechadas esta terça-feira devido à chuva intensa, vão reabrir na quarta-feira, depois de repostas "todas as condições de segurança e funcionamento", anunciou a autarquia do distrito de Lisboa.

"Depois da pronta atuação da Câmara Municipal de Oeiras e das unidades orgânicas escolares para que, nas últimas horas, fossem repostas todas as condições de segurança e funcionamento dos estabelecimentos escolares, determina-se que as escolas públicas possam abrir normalmente" na quarta-feira, indica a Câmara Municipal de Oeiras, presidida por Isaltino Morais (independente), em comunicado.

Segundo a autarquia, apenas não reabrirá a Escola Básica Vieira da Silva, em Carnaxide, onde irão continuar os trabalhos de limpeza e manutenção.

A Câmara de Oeiras sublinha que a determinação para a reabertura tem em conta as recomendações da Proteção Civil municipal e a previsão de que não existirá um agravamento das condições meteorológicas.

Esta terça-feira de manhã, Oeiras decidiu encerrar todas as escolas do concelho devido ao mau tempo e à previsão de agravamento durante a tarde.