Estrada desaba em Monforte devido à chuva intensa

A estrada municipal 506, que liga a Vila de Monforte e a freguesia de Santo Aleixo desabou esta terça-feira, na sequência da intensa chuva. A repórter da SIC, Daniela Alves, diz que o troço da estrada desabou, devido a um rebentamento de uma conduta, pressionada pelo aumento do caudal de água.

No concelho de Monforte todas as escolas estiveram encerradas durante esta terça-feira. Várias estradas do concelho encontram-se cortadas devido a inundações.

Em declarações à agência Lusa, o autarca Gonçalo Lagem indicou que a água das chuvas abriu "verdadeiras crateras no meio" de três estradas no concelho, as quais ficaram "completamente colapsadas" nesses troços.

Estas estradas "estão cortadas ao trânsito" porque foram "cortadas literalmente" pela força da água, sublinhou.

Segundo o autarca, as vias que colapsaram no concelho são a Estrada Nacional 243 (EN243) e a Estrada Municipal com a mesma designação (EM243) que ligam Monforte ao concelho de Elvas, assim como a EM506 que faz a ligação da sede de concelho à freguesia de Santo Aleixo.

Apontando a necessidade de uma intervenção nestas vias "o quanto antes", o presidente da Câmara de Monforte considerou "impensável" que as três estradas fiquem fechadas à circulação rodoviária "mais do que três semanas".

O encerramento das três estradas "acarreta variadíssimos custos para os seus utilizadores, porque têm que dar voltas enormes e são estradas que têm muita utilização", salientou o responsável.