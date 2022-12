Meteorologia: o que esperar das próximas horas

Até às 18:00 desta terça-feira, o estado do tempo deve preocupar as populações e as autoridades. O IPMA passou todos os distritos para aviso laranja, à exceção de Bragança.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera diz que a situação desta terça feira na Grande Lisboa é mais complicada do que a da semana passada, se analisada mediante determinados parâmetros.

Miguel Miranda, presidente do IPMA esclarece que “em termos de quantidade de precipitação” é mesmo superior. Por outro lado, "é menos intensiva”.

Estão ainda previstos durante esta tarde, para quase todo o continente, aguaceiros, alguns bastante fortes e que podem ser acompanhados de

trovoada e rajadas de vento.

Ficar em casa, se possível, é o conselho dado à população das zonas mais afetadas.

“Ninguém é capaz de calcular de forma objetiva qual é que é a profundidade de um lençol de água, parece pouco profundo mas às vezes não é. Basta haver uma pequena depressão, qualquer caixa de esgoto, qualquer caixa de infraestrutura que cria uma armadilha natural”, afirma Miguel Miranda.

Todos os distritos estão em alerta laranja, à exceção de Bragança. A tarde será marcada por um agravamento das condições meteorológicas e o IPMA diz mesmo que os modelos são incoerentes e por isso é difícil saber onde se vai concentrar a precipitação.

À noite prevê-se uma melhoria do estado do tempo.