Ministério esclarece que "escolas têm autonomia para decidir" se têm condições para abrir portas

A maioria das escolas está hoje aberta, apesar dos efeitos do mau tempo sobretudo no distrito de Lisboa, cabendo a cada estabelecimento avaliar se tem condições para se manter aberto, disse o Ministério da Educação. Ainda assim, o presidente da Câmara de Oeiras anunciou o fecho das escolas do concelho por precaução.

Em resposta à Lusa, fonte oficial do Ministério da Educação explicou que "as escolas têm autonomia para decidir" se têm ou não condições para abrir portas e manter as atividades letivas. Apesar de algumas escolas terem já decidido fechar por falta de funcionários, devido às dificuldades de circulação motivadas pela chuva e consequentes inundações, "a grande maioria está aberta", afirmou a mesma fonte, adiantando que o Ministério da Educação está a avaliar a situação. A Proteção Civil nacional apelou hoje aos cidadãos para restringirem ao máximo as deslocações por causa do mau tempo, que provocou na noite de hoje 275 ocorrências nos distritos de Lisboa e Setúbal e deverá manter-se até quarta-feira. O presidente da Câmara de Lisboa recomendou a quem não conseguir deslocar-se até à escola que o evite fazer, "é um dia em que essa flexibilidade deve ser total".

