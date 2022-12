Caudal do Douro subiu quase dois metros na Régua, mas já voltou a descer

Apesar da subida do caudal do Douro durante a última madrugada, o cenário de cheias não se chegou a colocar e o nível do rio já voltou a descer. A preocupação maior foi uma derrocada que cortou uma estrada.

O antigo bar construído no leito de cheia do rio ilustra bem o sobe e desce das águas no Douro. Se de manhã o espaço estava meio submerso, de tarde, o nível da água baixou e o rio já deixava ver praticamente toda a parte envolvente do cais.

A preocupação era o perigo de derrocadas, como aconteceu em Covelinhas.

A estrada de acesso mais direta à Régua junto à Barragem do Bagaúste foi fechada devido à queda de pedra e vai permanecer cortada por questões de segurança.

Os meios estão no terreno e tudo está a ser monitorizado, sobretudo as descargas das barragens e o nível do caudal do rio, que se espera que continue a descer.