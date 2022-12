Risco de inundações continua a existir com túneis de drenagem. Porquê?

O arquiteto Henrique Pereira dos Santos diz que os túneis de drenagem vão ajudar a que as cheias aconteçam com menos frequência.

No entanto, alerta que o risco não vai desaparecer porque a longo prazo as zonas com maior probabilidade de inundações vão continuar a ser ocupadas por habitações.

"Vamos deixar de ter cheias tão frequentemente e isso fará com que perceção de risco diminua (...). Mas o risco continua a existir porque o sistema pode não funcionar numa determinada altura. Se não funcionar, danos vão ser maiores porque ocupámos a baixa a achar que era completamente seguro".

As estações meteorológicas da região de Lisboa registaram entre segunda-feira e esta terça-feira "os valores mais elevados" de precipitação de Portugal continental, indicou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em três horas, segundo o instituto, os valores mais elevados acumulados foi de 76.9mm, entre o período 03:10 e as 06:10, na estação Lisboa/Gago Coutinho, e de 73.5mm na estação de Lisboa/Relógio.