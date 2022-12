Chuva intensa, agitação marítima e risco de novas cheias: os alertas e as recomendações

Esta semana começa com previsões de chuva intensa e agitação marítima para todo o país. A Proteção Civil alerta para a possibilidade de cheias e recomenda comportamentos preventivos à população.

O IPMA prevê o agravamento do estado do tempo para esta segunda-feira à tarde e as atenções vão estar centradas no céu e rios, principalmente no Norte e Centro do país.

Distritos como Porto, Viana do Castelo e Braga entram em alerta laranja a partir das 21:00 e até as 06:00. Nesse período é esperada chuva muito intensa, que poderá provocar inundações. Um período crítico também é esperado para os distritos de Vila Real, Viseu , Aveiro e Coimbra entre a 00:00 e as 06:00 desta terça feira.

Várias bacias hidrográficas estão em alerta devido à possibilidade do aumento significativo do caudal, que pode fazer transbordar alguns rios e causar cheias.

Perante o risco de inundações em meios urbanos existente durante o dia de segunda-feira e a madrugada de terça-feira, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil apelou para que as pessoas se autoprotejam

O comandante nacional, André Fernandes, alertou para a possibilidade, face a uma precipitação elevada, não só "de cheias nos rios, mas acima de tudo daquilo que são as inundações em meio urbano".

"Aqui um aviso especial para aquilo que são as áreas urbanas da região norte, da região Centro, e Lisboa e Setúbal", especificou.

Portanto, explicou o comandante André Fernandes, "as pessoas deverão adotar medidas de autoproteção e adequar a condução face à situação meteorológica adversa expectável e também monitorizar aquilo que são as áreas mais suscetíveis de terem deslizamento de terras e também evitarem comportamentos de risco na linha de costa, como afastarem-se e não procurarem as zonas de costa".

Devem também limpar os circuitos de água, ou mesmo criar barreiras de proteção nas casas para a água não entrar, como chapas, referiu como exemplo.