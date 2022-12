Vai ser um Natal com muita chuva

Entre o final da tarde deste sábado e o final da tarde do dia de Natal são esperados períodos de chuva, com especial impacto no Norte e Centro do país, sendo a precipitação persistente e, por vezes, forte no Minho e Douro Litoral.

Para a região Centro, o período mais crítico é durante o 12:00 horas e a tarde do dia 25.

Perante este quadro e por causa da chuva, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou os distritos de Viana do Castelo e Braga sob aviso laranja, o segundo mais grave entre as 18:00 horas de sábado e as 03:00 horas de domingo. Os distritos de Vila Real e Porto estão sob aviso amarelo entre as 18:00 horas e as 12:00 horas de dia 25.

Há possibilidade de cheias e inundações em zonas urbanas e podem existir problemas nas bacias dos rios Lima, Cávado e Tejo. O vento também é uma preocupação com rajas que podem chegar aos 80 quilómetros por hora nas terras altas do Norte e Centro do país.