Muitos portugueses celebram o Ano Novo em praias e zonas costeiras. Todavia, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) aconselha a população a evitar este comportamento, visto que estas zonas vão estar expostas a agitação marítima.

“As previsões nos próximos dias apontam para uma agitação marítima significativa em diversas zonas do território nacional, muito característica do mar de inverno, pelo que as pessoas devem manter sempre uma distância considerável em relação à linha de água, evitando ser surpreendidas, uma vez que o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras”, lê-se no comunicado enviado às redações.