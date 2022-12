Uma ponte em Santana de Vimieiro, concelho de Braga, está cortada ao trânsito devido à subida das águas de um afluente do rio Este, disse esta sexta-feira o responsável da Proteção Civil Municipal.

Segundo Vítor Azevedo, o corte foi efetuado na quarta-feira, ao final do dia, e ainda se mantém.

"A água galgou a estrada e a ponte ficou submersa", referiu.

Na cidade de Braga, a Rua Maria Amélia Bastos Leite está cortada "há uns dias, por precaução".

"É uma zona onde recorrentemente ocorrem cheias", explicou Vítor Azevedo.

De resto, no concelho, e ainda segundo o mesmo responsável, têm-se registado "alguns deslizamentos de pequenos taludes e algumas inundações, mas sem consequências de maior".

Oito distritos sob aviso laranja

Oito distritos do Norte e Centro de Portugal continental estão sob aviso amarelo por causa da chuva e, nalguns casos, devido ao vento e à agitação marítima, indicou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, estão sob aviso amarelo (o terceiro na escala) os distritos de Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga.

Os avisos por causa da chuva estão ativos até às 09:00 de hoje e, depois, estendem-se à passagem de ano em Braga, Viana do Castelo e Porto (das 18:00 de sábado às 09:00 de domingo), assim como Aveiro (22:00 de sábado às 12:00 de domingo).

No primeiro dia do ano (09:00/18:00) está ativo um aviso amarelo em Viseu, Vila Real, Leiria e Coimbra.

O IPMA também colocou sob aviso amarelo, mas por causa do vento, desde o final de dia de hoje e até à manhã de sábado, os distritos do Porto, de Aveiro, de Braga e de Viana do Castelo.

Há ainda avisos amarelos ativos para a entrada do novo ano em Leiria, Viana do Castelo e Porto.