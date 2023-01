Proteção Civil registou quase 500 ocorrências desde que começou o ano

A Autoridade Nacional da Proteção Civil registou desde as 00:00 deste domingo 479 ocorrências em todo o país, com destaque para o distrito de Viana do Castelo, o mais afetado pelo mau tempo, segundo a ANPC.

"Temos muitas ocorrências no país provocadas essencialmente pelo mau tempo que se está a fazer sentir", disse à Lusa o porta-voz da ANCP, acrescentando que entre as 00:00 e as 14:40 de hoje registaram-se 479 situações.

Segundo a ANPC, "o distrito mais afetado é o de Viana do Castelo, com 160 ocorrências", entre inúmeras situações de quedas de árvores e inundações.

No sábado, a Proteção Civil alertou precisamente para a possibilidade de cheias em meio urbano em especial no Norte e Centro do país, recomendando a redução de deslocações na noite de fim de ano.

Segundo o comandante nacional da ANEPC, André Fernandes, as bacias hidrográficas onde existem "maiores probabilidades de haver inundações em meio urbano assim como cheias" são as dos "rios Minho, Lima, Cavado, Ave, Douro, Vouga, Mondego e Tejo".