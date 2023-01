Uma derrocada de pedras de grandes dimensões ocorreu esta terça-feira, por volta das 09:50 na Avenida Gustavo Eiffel, no Porto, tendo atingido dois quartos de um hotel ali localizado, mas sem causar vítimas, segundo fonte da PSP.

De acordo com a fonte do Comando Metropolitano da PSP do Porto, não houve necessidade de interromper a circulação do trânsito naquela avenida.

Em declarações à Lusa, fonte do Gabinete de Imprensa da Câmara do Porto explicou que a derrocada aconteceu nas traseiras do hotel Eurostar Porto Douro, devido à acumulação de água, em consequências das chuvas das últimas semanas.

No local, segundo esta fonte, estão técnicos da proteção civil municipal "a avaliar a situação".

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto disse que estão no terreno um total de 21 operacionais, auxiliados por oito viaturas, a proceder à limpeza daquela via.

A Lusa tentou obter mais esclarecimentos junto dos responsáveis do hotel afetado pela derrocada, mas sem sucesso até ao momento.