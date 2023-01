Face às previsões meteorológicas para sábado e domingo, a Autoridade Marítima Nacional e a Marinha alertam para “um agravamento considerável das condições meteorológicas e de agitação marítima". O período crítico será entre as 18:00 deste sábado e as 18:00 da próxima segunda-feira.

Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro e Braga vão estar sob aviso laranja no sábado devido à previsão de períodos de chuva por vezes forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). No dia seguinte, Aveiro passa a estar sob aviso amarelo, assim como Viseu, mas Vila Real estará sob aviso laranja entre as 9:00 e as 15:00.

A Autoridade Marítima Nacional e a Marinha recomendam, por isso, “em especial à comunidade piscatória e da náutica de recreio (…) eventual regresso ao porto de abrigo mais próximo e a adoção de medidas de precaução". Se possível, evitem “sair para o mar até que as condições melhorem”, reforçando a “amarração e vigilância das embarcações atracadas e fundeadas”.

Além disso, lê-se no comunicado enviado às redações, à população em geral são, como tem sido recomendado nestas circunstâncias, que evitem passeios junto à orla costeira e nas praias, “bem como a prática de atividades em zonas expostas à agitação marítima ou atingidas pela rebentação”.

Deve também “ser evitado o acesso e permanência junto às falésias e zonas de arriba, sendo essencial que se adote uma postura preventiva, não se expondo desnecessariamente ao risco”.

Se, e “caso exista absoluta necessidade de se deslocar até à orla costeira”, as autoridades aconselham a que mantenha “uma atitude vigilante, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras”.

No fim de semana, “a agitação marítima será caracterizada por uma ondulação proveniente do quadrante Noroeste, com uma altura significativa que poderá atingir os oito metros e uma altura máxima de 15 metros, com um período médio a variar entre os 14 e os 17 segundos”.